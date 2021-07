Die Zahl der Corona-Infektionen im Emsland ist weiter angestiegen.

Christian Ohde via www.imago-images.de

Meppen. Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus hat sich innerhalb einer Woche nahezu verdoppelt. Am Sonntag lag der Wert über der Marke von 10.

Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes wurde eine Sieben-Tage-Inzidenz von 10,7 ermittelt, was 35 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen im Emsland entsprach. Am Sonntag vor einer Woche hatte der Wert noch bei bei 5,8 gelegen,