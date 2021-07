Das Parteiausschussverfahren der FDP endete mit zwei unterschiedlichen Urteilen.

Gert Westdörp

Meppen. Das FDP-Schiedsgericht hat über den beantragten Rauswurf der beiden Meppener Clemens Paul Schulte und Tobias Kemper unterschiedlich geurteilt.

In der mehrstündigen Verhandlung im Vier-Sterne-Hotel Fora in Hannover hatte das dreiköpfige Gericht über die Anträge von Dirk Meyer (Ortsverband Emsland Süd) am Samstag zu entscheiden. Außer Meyer und den beiden Angeklagten nahm