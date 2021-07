Christof Haverkamp, Burghardt Sonnenburg, Hannes Büring, Matthias Wahmes, Ansgar Limbeck, Ludger Abeln und René Kollai (v.l.) während der Live-Talkshow auf dem Meppener Marktplatz.

Gerd Mecklenborg

Meppen. Vor 100 Jahren hatte der 1. Emsländische Katholikentag das Zeug zum ersten Großereignis der frühen 1920er Jahre im Emsland. Das Jubiläum ist nun gefeiert worden.

Eine Talkrunde am Freitagabend auf dem Marktplatz in Meppen erinnerte an das Ereignis im Jahr 1921, das genau auf diesem Markplatz und anderen Plätzen in Meppen mit insgesamt etwa 25.000 Menschen stattgefunden hatte. Mo