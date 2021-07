Schulleiterin Sabine Nolte in den Ruhestand verabschiedet

Gerhard Nögel von der Niedersächsischen Landesschulbehörde dankte Sabine Nolte für ihr großes Engagement und ihre aufopferungsvolle Arbeit in zwölf Jahren als Schulleiterin der Grundschule Bokeloh.

Dominik Bögel

Meppen. Mit einer kleinen Zeremonie haben sich die Schüler der Grundschule in Bokeloh von ihrer langjährigen Direktorin Sabine Nolte verabschiedet. Sie wechselt in den Ruhestand.

Nach zwölf Jahren als Leiterin der Grundschule in Bokeloh hieß es für Sabine Nolte Abschied nehmen. Am Freitag fand in der festlich geschmückten Turnhalle der Grundschule deshalb eine Feier für die 62-Jährige statt. Die Schüler hatten