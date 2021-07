Corona-Inzidenz steigt im Emsland: Vor allem Jüngere stecken sich an

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Emsland, zu Infizierungen kommt es vor allem unter den Jüngeren.

Frank Rumpenhorst/dpa

Meppen. Der Inzidenzwert im Emsland steigt wieder täglich und liegt am Freitag bei 7,6. Aber wo infizieren sich die Menschen derzeit? Sind es die Familienfeiern oder Reiserückkehrer, die die Corona-Zahlen wieder nach oben treiben?

Im Emsland und in den Nachbarregionen lag die Sieben-Tage-Inzidenz wochenlang unter dem ersten Corona-Schwellenwert. Im Landkreis Osnabrück sowie in der Grafschaft Bentheim wurde die kritische Inzidenzmarke von 10 bereits am Donnerstag wied