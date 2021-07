Viele Emsländer haben die Impf-Aktion des Landkreises Emsland in dieser Woche in den beiden Impfzentren in Lingen sowie Papenburg in Anspruch genommen.

Friso Gentsch/dpa

Meppen. Insgesamt 850 Personen haben die Impf-Aktion des Landkreises Emsland in den beiden Impfzentren in Lingen sowie Papenburg in Anspruch genommen. Viele Emsländer wollen so geimpft in die Ferien starten.

500 Personen holten sich am Mittwoch zwischen 9 und 16 Uhr eine Impfung in den Impfzentren in Lingen und Papenburg ab. Am Donnerstag waren es 350 Personen, die die Sonderimpfaktion mit dem Impfstoff von Johnson & Joh