Tennis-Klubhaus und Turnraum in einem Sporthaus in Meppen-Hemsen

So wird das neue Sporthaus des SV Hemsen aussehen, das zwischen Tennisplatz und Sportplatz entsteht.

mga Architekten Meppen

Meppen. In Meppen-Hemsen ist am Freitag der Startschuss für den Bau eines Sporthauses gefallen. Von dem Gebäude profitieren insbesondere die Tennis- und Turnabteilung des SV Hemsen. 620.000 Euro werden investiert.

"In den Nordgemeinden fehlt es allgemein an Hallenkapazitäten", sagt Hemsens Ortsvorsteher Hubert Neesen. Weil es Dank der "VW-Millionen" (Strafzahlungen im Zuge des Diesel-Skandals) derzeit gut möglich ist, an Fördermittel für de