Küchenbrand in Meppen - Hauskatzen wohlbehalten aufgefunden

Die Feuerwehr löschte den Brand. (Symbolbild)

Gerd Schade

Meppen. In Meppen ist am Mittwoch ein Feuer in einer Küche ausgebrochen. Die Wohnung ist nach dem Brand unbewohnbar.

Ein Küchenbrand im Stadtteil Kuhweide rief die Feuer Meppen am Mittwoch um 17.51 Uhr auf den Plan. Auf Grund einer starke Rauchentwicklung in der Küche mussten die Bewohner das Haus verlassen, heißt es von Seiten der Feuerwehr. Zuvor versuc