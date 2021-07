Mehrere Einbrüche in Baucontainer in Meppen

In Meppen sind mehrere Baucontainer aufgebrochen worden.

imago images

Meppen. Zwischen Montag und Dienstag sind unbekannte Täter in Baucontainer in Meppen eingebrochen. Dabei hatten die Einbrecher es auf das Werkzeug im Container abgesehen.

Sowohl an der Herzog-Arenberg-Straße sowie an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Meppen sind die Baucontainer aufgebrochen worden. Dabei hatten es die Diebe auf das in den Containern gelagerte Werkzeug abgesehen. Keine BeuteDie Einbrech