Johannes Lübbers aus Lingen im Emsland füllt den Grillfleischautomaten regelmäßig wieder auf. In der Regel passiert das an den Wochenenden, besonders am Sonntag.

Lili Maffiotte

Meppen. Laden dicht, Grill bleibt kalt. Nicht im Emsland. Denn hier gibt es Grillfleischautomaten, die rund um die Uhr geöffnet haben. Wir haben eine Übersicht für alle Grillfreunde.

Was Dich in diesem Text erwartet:Wo Ihr im Emsland Grillautomaten findet.Was die Deutschen am liebsten aufs Rost legen.Und darüber hinaus noch ein paar Fun-Facts zur Grilllust der Deutschen. Geschlossene Geschäfte sind kein Grund