Verkaufsoffener Sonntag: Einige Läden in Meppen öffnen unerlaubt

Unter anderem an der Hasestraße in Meppen durften die Geschäfte am vergangenen Sonntag öffnen. Aber auch außerhalb der Innenstadt luden einige Geschäftsinhaber zum Shoppen ein.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Am Sonntag durften Geschäfte in Meppen öffnen. Allerdings nur in der Innenstadt. Daran haben sich nicht alle gehalten und trotzdem zum Shoppen eingeladen.

Die Stadt Meppen hatte dem örtlichen Verein für Wirtschaft und Werbung (VWW) den verkaufsoffenen Sonntag genehmigt. Anlass war der Kirmespark („Mobiler Freizeitpark Meppen"), der von Freitag bis einschließlich Sonntag, 25. Juli, auf dem Ver