Codia Software heißt jetzt d.velop und bezieht Neubau in Meppen

Der dreigeschossige Neubau an der Nödiker Straße in Meppen, in dem zum 1. Juli d.velop Software und mga Architekten eingezogen sind.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Das Software-Unternehmen Codia aus Meppen heißt jetzt d.velop. An der Nödiker Straße bezog das Unternehmen gemeinsam mit dem Architekturbüro mga einen dreigeschossigen Neubau.

Für Codia beziehungsweise d.velop ist es das dritte Bürogebäude, das das 1999 gegründete Unternehmen in der Kreisstadt bezieht. Weil die anderen beiden Gebäude, die 2013 und 1018 bezogen wurden, in Sichtweite schräg gegenüber an der Nö