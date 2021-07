Autofahrer fährt Elfjährigen auf Schulweg in Meppen an und flieht

Ein Elfjähriger ist auf Schulweg in Meppen von einem Auto angefahren worden. Der Fahrer ist geflohen.

Patrick Seeger/dpa

Meppen. Ein Autofahrer hat am Freitagmorgen zunächst eine rote Ampel überfahren und anschließend das Fahrrad eines Elfjährigen gestreift. Der Schüler stürzte dadurch auf die Straße und verletzte sich.

Der Unfall ist bereits am Freitagmorgen auf der Lingener Straße in Meppen passiert. Laut Polizei ist das elfjährige Kind dabei nur leicht verletzt worden. Fahrer flieht nach UnfallDer Junge war gegen 7.45 Uhr mit seinem Fahrrad in Rich