Mindestens ein Auto ist in Meppen-Esterfeld beschädigt worden.

Friso Gentsch

Meppen. Zwischen Freitagabend und Samstagvormittag sollen an der Esterfelder-Stiege in Meppen mehrere Autos beschädigt worden sein.

Die Polizei spricht in einer Pressemitteilung von mehreren Straftaten. Unbekannte Täter hatten demnach ein in Höhe Hausnummer 80 geparktes Auto am Außenspiegel beschädigt. Nach Auskunft des Fahrzeugeigentümers sollen noch weitere Autos in M