Klappt es mit den Corona-Regeln im Kirmespark in Meppen?

Im Eingangsbereich des Kirmesparks in Meppen zeigen große Hinweisschilder den Weg: Die Regeln für den Kirmesbesuch sind schnell klar.

Mascha Abeln

Meppen. Vor dem Eingang weisen Schilder den exakten Weg, eine Registrierstation fordert zum Einchecken per App oder in Papierform auf: Der Meppener Kirmespark wirkt auf den ersten Blick sicher. Aber wie sieht es drinnen aus?

Mascha Abeln Riesige Planen machen deutlich, welche Regeln es im mobilen Kirmespark in Meppen gibt. Am Samstagmittag tummeln sich noch nicht allzu viele Menschen auf dem mobilen Kirmesersatz, vor all