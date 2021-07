Trotz Corona auf in das Vergnügen: Der Kirmes-Park in Meppen ist eröffnet

Versuchten sich beim Dosenwerfen: Chelsy (links) und Chloé, beide drei Jahre alt.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Auf dem Veranstaltungsgelände am Nagelshof hinterm Emsbad in Meppen ist am Freitag der Kirmes-Park eröffnet worden. Auf eine große Zeremonie verzichteten die Schausteller. Wir zeigen die schönsten Bilder vom ersten Tag.

"Wir haben uns wegen Corona bewusst für ein ,Soft-Opening' entschieden und verzichten auf eine offizielle Eröffnung mit vielen Reden", sagte Fritz Braun vom Schaustellerverein Nordhorn auf Anfrage. Sein Verein hat gemeinsam mit dem Schauste