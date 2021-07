Die SPD fordert eine Wiedervernässung des Naturschutzgebietes Tinner Dose (Archivbild).

Tobias Böckermann

Meppen. Mit einem offenen Brief an Vertreter von Bund, Land und Landkreis hat die emsländische SPD-Kreistagsfraktion die Beseitigung der Schäden durch den verheerenden Moorbrand auf der WTD in Meppen 2018 gefordert. Die Reaktionen darauf werten die Sozialdemokraten als Erfolg.

In ihrem Schreiben hat die Fraktion nach eigener Darstellung auf Umweltprobleme in dem Naturschutzgebiet Tinner Dose aufmerksam und Vorschläge zur Verbesserung der ökologischen Situation gemacht. „Die unlängst eingegangenen Rückmeldungen de