Haben fast 300.000 Euro in einen neuen Verkaufsstand für Mandeln, Schokofrüchte und Lebkuchenherzen gesteckt: Axel und Canan Wilken. Mit dem dreijährigen Axel "Baby", wie der Nachwuchs des Ehepaars genannt wird, steht die nächste Generation schon bereit.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Kirmes-Schausteller Axel Wilken (32) trotzt der Corona-Krise seiner Branche und hat fast 300.000 Euro in einen Mandel-Stand investiert. Auf dem Kirmes-Park in Meppen feiert er Premiere. Was treibt den Ostfriesen an?

Nach einem Probelauf seines neuen Wagens Anfang Juni in Leer steht mit dem Kirmes-Park in Meppen nun das erste große und mehrwöchige Volksfest an, auf dem Wilken ihn präsentiert. Dort hat er sich einen besonders guten Pl