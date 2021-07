Stehen hinter dem "Bauernmarkt Meppen" an der Marienstraße 16 in Meppen-Esterfeld: Inhaber Ingo Kollmer und Filialleiterin Daniela Schmidt.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Regionale und hochwertige Produkte aus dem Emsland oder umliegenden Landkreisen an einem Ort einkaufen: Das ist die Idee des Bauernmarktes Meppen, der am Freitag, 9. Juli 2021, an der Marienstraße in Esterfeld eröffnet.

In dem 300 Quadratmeter großen Geschäftslokal hat bis zum vergangenen Jahr "Eiszeit" seine Tiefkühlware angeboten. "Wir wollten schon viel früher eröffnen, aber wegen Corona war es schwierig, genügend Lieferanten zu finden", sagt Ingo Kollm