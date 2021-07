Neue Ampel in Meppen-Versen in Betrieb genommen

Freuen sich über die neue Ampelanlage an der Frankfurter Straße: (v.l.) Karsten Lettau, Rektor Grundschule Versen, Bürgermeister Helmut Knurbein und Ortsvorsteher Gerd Gels.

Stadt Meppen

Meppen. Gute Nachricht für Fußgänger und Radfahrer in Meppen-Versen: An der L48 (Frankfurter Straße) ist eine neue Fußgängerampel in Betrieb genommen worden.

Der Verkehr an der Straße nahm dort immer mehr zu. Deshalb setzte sich die Stadtverwaltung nach eigenen Angaben "mit Hochdruck" für die Ampel ein. Sie wurde in Höhe der Grundschule aufgestellt. „Ich freue mich besonders für u