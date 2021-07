Radfahrer fährt Fußgängerin in Meppen an und flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Meppen (Symbolbild).

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Meppen. In Meppen ist eine Fußgängerin von einem Radfahrer angefahren worden. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der Radfahrer flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf der Windthorststraße. Der Radfahrer habe die Fußgängerin im Vorbeifahren touchiert. Danach sei er in Richtung Haselünner Straße weitergefah