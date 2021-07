Motorradfahrer in Meppen verunglückt: Zwei Verletzte

Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache für den Motorradunfall aus (Symbolbild).

Patrick Seeger/dpa

Meppen. Bei einem Verkehrsunfall in Meppen sind zwei Motorradfahrer gestürzt und verletzt worden, einer davon schwer.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich das Unglück am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Straße „Am Emsufer“. Dort waren ein 57-jähriger Motorradfahrer und seine 53-jährige Mitfahrerin in Richtung Groß Hesepe unterwegs.&nbs