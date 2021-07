Verkaufsoffener Sonntag kann am 11. Juli in Meppen stattfinden

Der am 11. Juli in der Meppener Innenstadt geplante verkaufsoffene Sonntag kann stattfinden. Einen Eilantrag gegen die Genehmigung hatte das Verwaltungsgericht Osnabrück jetzt abgelehnt.

Symbolfoto: dpa/Markus Scholz

Meppen. Der in Meppen anlässlich des "Mobilen Freizeitparks" am 11. Juli geplante verkaufsoffene Sonntag kann stattfinden. Einen Eilantrag der Gewerkschaft Verdi gegen die Genehmigung hat das Verwaltungsgericht jetzt abgelehnt.

Die Stadt Meppen hatte dem örtlichen Verein für Wirtschaft und Werbung anlässlich der Veranstaltung „Mobiler Freizeitpark Meppen" an diesem Sonntag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr die Aktion genehmigt - und zwar in den Straßen Nagel