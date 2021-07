Bei Emsschrott in Hüntel, einem Unternehmen von Augustin Entsorgung in Meppen, ist es am Dienstagnachmittag zu einem Großbrand gekommen. Mehr als 100 Einsatzkräfte kämpften stundenlang gegen die Flammen an.

NWM-TV

Meppen. Bei Entsorgungsbetrieben wie Augustin in Meppen kommt es immer wieder zu Bränden. Am Dienstag brannte es bei Emsschrott in Hüntel. Warum kommt es bei Recyclingbetrieben immer wieder zu solchen Bränden?

Bis in die Nacht hinein, genauer gesagt bis 1.20 Uhr, kämpften am Dienstag mehr als 100 Feuerwehrleute aus Meppen, Haren, Holte, Nordhorn sowie die Bundeswehrfeuerwehr des WTD91, bei Emsschrott im Industriegebiet Hüntel gegen die