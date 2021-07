Feuerwehr im Einsatz: Brand bei Schrottfhandel in Meppen-Hüntel

Die Feuerwehr Meppen musste am Dienstagnachmittag nach Hüntel ausrücken. Dort brennt es in einem Gewerbebetrieb. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Meppen. Bei einem Schrotthandel an der Essener Straße in Meppen-Hüntel ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es sollen Menschenleben in Gefahr sein.

Nach Informationen unserer Redaktion sind Menschenleben in Gefahr. Es sollen Personen eingeschlossen sein. Daher wurde die Alarmstufe erhöht, damit noch mehr Einsatzkräfte zum Einsatzort kommen.Schwarze Rauchsäulen steigen vom Brandort aus