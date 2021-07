Feuerwehr-Einsatz bei Schrotthandel in Meppen bis in die Nacht

Die Feuerwehr Meppen musste am Dienstagnachmittag nach Hüntel ausrücken. Die Rauchsäule ist weithin sichtbar.

NWM-TV

Meppen. Bei einem Schrotthandel an der Essener Straße in Meppen-Hüntel ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis tief in die Nacht.

Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrleute schlugen aus mehreren Containern Flammen und dichte Rauchwolken in den Himmel, wie Jens Menke, Sprecher der Feuerwehr Meppen, mitteilte. Wegen des Ausmaßes des Brandes wurde früh die Alarmstufe erhöh