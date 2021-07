Hoffen auf einen guten Verlauf des Kirmespark Meppen: (v.l.) Ansgar Limbeck, Katja Wocken (beide Stadtmarketing), Helmut Knurbein (Bürgermeister) und Fritz Braun (Schaustellerverein Nordhorn).

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. 16 Großfahrgeschäfte auf 17.000 Quadratmetern Fläche: Die nackten Zahlen des Kirmesparks in Meppen sind beeindruckend. Auf was dürfen sich die Besucher freuen? Und worauf müssen sie im Hinblick auf Corona achten?

Am Eingang, der sich an der Straße Nagelshof hinter dem Parkplatz des Emsbades befindet, müssen Besucher sich zunächst registrieren. "Das geht auf Zetteln oder per Luca-App", so Ansgar Limbeck, Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins WiM.