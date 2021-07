Hubbrücke Meppen in Betrieb - Es kann zum Stau kommen

Verkehrsteilnehmer müssen am 8. Juli mit Behinderungen und Wartezeiten an der Meppener Hubbrücke rechnen.

Meppen. Zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kann es am Donnerstag, 8. Juli, in Meppen in der Innenstadt kommen.

Von 10.15 bis 11.15 Uhr werden nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee, Außenbezirk Meppen, Probehebungen der Hase-Hubbrücke Meppen durchgeführt. Auf die Signallichter, die den Betrieb der Brücke