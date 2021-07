Landesbetrieb gegen Parken an Lambertsbrücken in Meppen

Mussten wegen schwerer Mängel gesperrt werden: Die Lambertsbrücken in Meppen.

Harry de Winter

Meppen. Die Landesbehörde für Straßen in Lingen ist gegen die Schaffung von Parkplätzen an den derzeit gesperrten Lambertsbrücken in Meppen. Und das hat mit bevorstehenden Bauarbeiten zu tun.

Die Brücke ist seit März für Autofahrer gesperrt, weil sie marode ist. Die Ratsfraktion der Grünen hatte wie berichtet vorgeschlagen, an beiden Seiten der Brücke auf oder seitlich an der Landesstraße 47 Parkbuchten einzurichten. S