Mit großer Freude nahmen die 124 Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums Marianum ihre Zeugnisse in Empfang.

Matthias Engelken

Meppen. In einer sehr emotionalen Feier in besonderer Atmosphäre auf der Freilichtbühne in Meppen hat am Samstag das Gymnasium Marianum 124 Abiturienten mit ihren Zeugnissen in die Freiheit entlassen.

Ganz nach dem Abimotto „Abi looking for Freedom“ in Anlehnung an David Hasselhofs einstigem Hit, der weltbekannt wurde, als in Deutschland 1989 die Mauer fiel, wünschte auch Schulleiter Hermann-Josef Rave der Abiturentia