Nachbarn verhindern Wohnungsbrand in Meppen-Esterfeld

Aufmerksame Nachbarn konnten am Freitagabend einen Wohnungsbrand in Meppen verhindern.

David Ebener

Meppen. Aufmerksame Nachbarn konnten ein Feuer in einer Wohnung in Meppen-Esterfeld am Freitagabend verhindern. Eine Mieterin hatte einen Karton auf einer heißen Herdplatte stehengelassen.

Am Freitagabend wurden Feuerwehr sowie Polizei gegen 20.20 Uhr zu einem Einsatz an der Lessingstraße in Meppen alarmiert. Eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte einen Karton auf einer angestellten Herdplatte abgestellt, de