Kleinbrand in Küche sorgt in Meppen für stark verqualmte Wohnung

Die Feuerwehr brachte die Kleinbrand in der Wohnung in Meppen schnell unter Kontrolle.

Sven Lammers, Feuerwehr Meppen

Meppen. In Meppen-Esterfeld ist es am Freitagabend zu einem Brand innerhalb einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen. Brennende Kartonagen in der Küche sorgten für starke Rauchentwicklung.

Aufmerksame Nachbarn im Meppener Stadtteil Esterfeld hatten einen piependen Rauchwarnmelder bemerkt, wie die Feuerwehr Meppen mitteilt. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten vor Ort Brandgeruch fest und mussten die Wohnungstür gewaltsam öf