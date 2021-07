Aktion mit Johnson & Johnson in Impfzentren im Emsland geplant

In der kommenden Woche erwartet der Landkreis Emsland 9740 Impfstoffdosen, davon sind 5556 für die Erstimpfung vorgesehen.

Meppen. Aktuell sind 323.100 Corona-Impfungen in den Impfzentren in Lingen und Papenburg sowie durch Ärzte im Emsland durchgeführt worden. Die Impfquote liegt damit bei 59,95 Prozent. 5556 Erstimpfungen stehen nächste Woche an.