Meppen. Julius Frilling betreibt seit zwei Jahren sehr erfolgreich den Stadtkiosk "Auf der Herrschwiese" in Meppen. Jetzt befürchtet er so starke Umsatzeinbußen, dass er 2022 schließen muss.

Hintergrund sind die Pläne der Stadt Meppen. Sie will die Großkreuzung "Auf der Herrschwiese/Schiphowerstraße/Fürstenbergstraße" schon seit 2004 entschärfen. Dabei hat sich die Problematik im Laufe der Jahre mit zunehmendem Straßenverkehr weiter zugespitzt. Im Verkehrsausschuss stellte Volker Arents (Bauamt Stadt Meppen) vor zwei Wochen die Ausbaupläne vor. So soll die Schiphowerstraße komplett abgebunden werden. Dies ist inzwischen provisorisch bereits passiert.

Die anderen Straßenzüge würden großzügiger gestaltet und mit Ampeln versehen. Das Ganze könnte 2022 umgesetzt werden. Bei Kosten von 840.000 Euro hofft die Stadt auf Fördergelder des Landes. Das letzte Wort hat der Stadtrat Meppen.

Wie Arents bereits im Ausschuss ankündigte, sollen auch die drei Parkplätze direkt vor dem Stadtkiosk Frilling wegfallen. Seitlich des 1400 Quadratmeter großen Grundstückes könnten Ersatzparkmöglichkeiten entstehen.

Damit sind aber weder der Besitzer des Grundstückes, Manfred Brand, noch Kioskbetreiber Julius Frilling einverstanden. In einem Gespräch mit der Redaktion bedauern beide zudem, dass sie von den Ausbauplänen erst aus der Zeitung erfuhren. Laut Brand habe er zwar vor einigen Monaten Kontakt zum Bauamt der Stadt gehabt, dabei sei es aber um seine persönlichen Ausbaupläne gegangen. Der Grundstückseigentümer plante den Abriss eines Hinterhauses und im Anschluss einen Neubau. "Ich habe jedoch alle Baupläne zurückgezogen."

Auf Anfrage unserer Redaktion sagte die Stadt Meppen: "Über die Ausgestaltung der Flächen direkt vor dem Stadtkiosk kann die Stadt Meppen keine Aussage treffen, da es sich hier um ein Privatgrundstück und insofern um ein bauordnungsrechtliches Anliegen des Eigentümers handelt." Allerdings ergänzte Bürgermeister Helmut Knurbein, dass der Fachbereich Tiefbau der Stadt die städtischen Planungen sowohl mit "Herrn Brand als auch seiner Planerin umfangreich abgestimmt" habe. Der Bürgermeister betonte, dass der Weg vor dem Grundstück zudem sehr gefährlich sei, da Autofahrer ihn als Abkürzung missbrauchen, um von der Fürstenbergstraße nach links "Auf die Herrschwiese" abzubiegen.

Unterdessen konterte Grundstücksbesitzer Manfred Brand, dass er von der Stadtverwaltung enttäuscht sei. "Vor etwa 15 Jahren habe ich ihnen für den Straßenausbau ´Auf der Herrschwiese` einen ein Meter breiten Straßen verkauft." Im Nachhinein bedauere er diesen Schritt. "Ich hätte einen großzügigen Parkstreifen direkt vor dem Kiosk bauen können."

Frilling fühlt sich übergangen

Jetzt hat das Stadtkiosk vor dem Eingang einen kombinierten Fahr- und- Parkstreifen. Die Kunden haben sich darauf eingestellt. Sie parken nicht selten zu dritt hintereinander, kaufen ein und fahren wieder weiter. Aber genau dieser Streifen soll jetzt nach den Plänen der Stadt wegfallen, dabei befindet er sich komplett im Besitz von Manfred Brand. Frilling ist ebenfalls sauer auf die Stadt Meppen: "Obwohl ich wegen meines zweiten Geschäftes in der Bahnhofstraße oft im Kontakt mit der Stadtverwaltung stand, hat mich niemand informiert."

Nach seinen Ausführungen betreibt er "Auf der Herrschwiese" die am besten frequentierte Post- und Lotto-Filiale in Meppen. Werktags zählt er 550 bis 600 Kunden und sonntags sind es sogar bis zu 1000. "Sie kommen fast alle mit dem Auto", so der Jungunternehmer. Bedient werden sie von sieben Beschäftigten und zwei Auszubildenden. Für den Stadtkiosk als wichtigen Nahversorger in Meppen könnten die Pläne der Stadt das Aus bedeuten. "Wenn sie mir die Parkplätze vor der Tür nehmen, kann ich schließen", sagt ein frustrierter Julius Frilling.