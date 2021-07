In 17 Meppener Geschäften werden Rabattgutscheine im Wert von jeweils einem Euro ausgegeben.

Stadt Meppen

Meppen. In 17 Meppener Geschäften werden anlässlich des Kirmes-Parks Rabattgutscheine im Wert von jeweils einem Euro ausgegeben. Sie können während der Kirmes an allen Fahrgeschäften eingelöst werden.

Am Freitag, 9. Juli, 14 Uhr, öffnet der Kirmes-Park auf dem Kirmesplatz am Nagelshof in Meppen seine Tore. Mehr als zwei Wochen erwartet die Besucher dann wieder bunter Kirmestrubel.Autoskooter und MusikexpressVom 9. Juli bis zum