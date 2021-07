Feuerwehreinsatz bei Entsorgungsfirma in Meppen-Nödike

Feuerwehreinsatz bei Firma Augustin in Meppen-Nödike.

Michael Gründel

Meppen. Erneut ist es in der Nacht zu Freitag bei der Firma Augustin in Meppen-Nödike zu einem Feuer in einer Halle gekommen. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Die Feuerwehr musste gegen 3.22 Uhr zu einem Feuer bei dem Entsorgungsbetrieb in der Dieselstraße in Meppen ausrücken. Wie bereits vergangenen Samstag, war hier erneut Schüttgut in Brand geraten. "Die Halle ist mit einem Radlader