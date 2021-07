Haben den Spendenlauf organisiert: Denis Patzker, Mario Fenslage, Dieter Rolfes und Jürgen Dickmännken (v.l).

Gerd Mecklenborg

Meppen. Auf dem Sportplatz der Justizvollzugsanstalt Meppen ist der Startschuss zu einem Spendenlauf der Strafgefangenen abgefeuert worden.

In einem Zeitraum von vier Wochen stellen sich 50 Häftlinge der sportlichen Herausforderung ein Maximum an Kilometern zu laufen. Ziel ist es, mindestens 1000 Kilometer zurückzulegen. Jeder Kilometer wird am Ende der vier Wochen mi