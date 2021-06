Wurstköder in Meppen: Was dem Hunde-Gegner drohen kann

Diese Wurststücke mit einer Rasierklinge oder einer Klinge für ein Teppichmesser fand eine Meppenerin im Stadtteil Neustadt.

MT-Leserin

Meppen. In Meppen sind Wurstköder gefunden worden, die Polizei ermittelt. Welche Straftat-Bestände sind in diesem Zusammenhang möglich? Was muss jemand an Strafe befürchten, der solche Köder auslegt?

Eine Hunde-Besitzerin und Leserin hatte wie berichtet am späten Samstagabend an der Dammstraße in der Neustadt mindestens 20 Wurststücke gefunden, die zum Teil mit Rasierklingen gespickt waren. Sie vermutet, dass in der Nachbarsch