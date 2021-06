Meppen. Bis zur Kommunalwahl am 12. September 2021 verzichtet die Stadt Meppen bei Ausschuss- und Ratssitzungen auf Fragestunden für Einwohner. Das ist laut Landkreis zulässig.

Nach Angaben von Kreissprecherin Anja Rohde sieht das niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz vor, dass Sitzungen politischer Gremien grundsätzlich öffentlich seien. Weitere Einzelheiten zum Ablauf oder der Tagesordnung der Sitzungen regele die Geschäftsordnung (GO), die sich der Stadtrat zu Beginn der Wahlperiode selbst gebe.

"Der Rat der Stadt Meppen hat in seiner GO geregelt, dass eine Einwohnerfragestunde in den letzten drei Monaten vor einer Kommunalwahl nicht stattfindet. Eine solche Regelung ist zulässig. Denn es gibt keine gesetzliche Regelung, die eine Einwohnerfragestunde vorschreibt."

Freiwilliges Angebot

Einwohnerfragestunden seien also ein freiwilliges zusätzliches Angebot. "Für eine rechtmäßige öffentliche Sitzung reicht es aus, wenn die Einwohner an der Sitzung teilnehmen und dort zuhören können", sagt Rohde.