In Meppen gestrandeter Zirkus Bossle ist wieder auf Tour

Große Erleichterung nach dem Messerwerfen bei Schulleiterin Marion Rednik. Hoch konzentriert hatte zuvor Jean Bossle die Messer um sie herum fliegen lassen.

Engelken

Meppen. Mit einer besonderen Aufführung auf dem Schulhof der Overbergschule hat sich jetzt der Zirkus Bossle aus Meppen verabschiedet. Vorher gab es aber noch einer Überraschung für die Schützengilde St. Hubertus Meppen.

„Die Freude ist riesig“, sagt David Bossle. Seit einer Woche ist der Zirkuschef wieder in der Manege zu sehen. Im vergangenen Dezember war der Oldenburger Zirkus Bossle in Meppen auf dem Gelände der Schützengilde St. Hubertus in M