Meppen. 40 Jahre hat Rita Gölnitz in Meppen verletzte und geschwächte Igel bei sich zu Hause aufgenommen und sie versorgt. 900 Stacheltieren half sie. Deshalb hört sie jetzt auf.

Gölnitz versorgte die Igel, bis sie wieder fit genug waren, um im Freien zu überleben. „Jetzt ist es aber Zeit für mich in meine 'Päppler-Rente' zu gehen“, schmunzelt die Meppenerin.

Insgesamt hatte die gelernte Kinderkrankenschwester mehr als 900 Igel bei sich in ihrer Obhut. Sie baute in dieser Zeit ein großes Netzwerk von Menschen auf, die in der Aufzucht helfen, aber auch die ihren naturnahen Garten für das Auswildern zur Verfügung stellen. Auch Tierärzte sind dabei, auf deren Rat und Unterstützung sie zurückgreifen kann.

Eine dieser Personen ist Heidi Patzer. 2007 kontaktierte sie Gölnitz nach einem Fund von fünf jungen Igeln und brachte sie zur Igelstation nach Meppen. Jetzt übernimmt Patzer diese Station, wie der Naturschutzbund (Nabu) Emsland/Bentheim mitteilt.

Neuer Standort ist in Haren. Der Schwerpunkt der Station liegt auf der Pflege von Igeln aber auch verletzte Wildhasen und Kaninchen werden aufgenommen. „Die ersten Ausläufe und Gehege stehen schon und ich habe gerade wieder einen neuen Igel reinbekommen“, erklärt die Igelfreundin.

„Ich bin sehr froh, dass Heidi die Igelstation übernimmt“, freut sich Rita Gölnitz über ihre Nachfolgerin. So könne sie beruhigt die Aufgabe abgeben. „Wir bedanken uns sehr herzlich bei Rita Gölnitz für ihr jahrelanges unermüdliches und fachkundiges Engagement und freuen uns auf die kommende Zusammenarbeit mit Heidi Patzer“, betonte Hanna Clara Wiegmann, Geschäftsführerin der NABU Regionalgeschäftsstelle Emsland/Grafschaft Bentheim, bei der Verabschiedung.

Igel brauchen bei Hitze Unterstützung

Beiden Igelspezialistinnen ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass die Stacheltiere gerade in der heißen Jahreszeit Unterstützung brauchen, beispielsweise durch Aufstellen von Wasserstellen. Dabei sei es aber sehr wichtig, dass auf Hygiene geachtet und die Wasserstellen täglich gereinigt werden.

Bei Fragen oder bei kranken und abgemagerten Igeln ist Heidi Patzer unter Tel. 05932 5130 oder 0151 106 444 62 zu erreichen.