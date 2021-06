Wurstköder und Rasierklingen in Meppen in der Neustadt gefunden

Diese Wurststücke mit einer Rasierklinge oder einer Klinge für ein Teppichmesser fand eine Meppenerin an der Dammstraße im Stadtteil Neustadt.

MT-Leserin

Meppen. Anwohner in Meppen-Neustadt haben in der Nähe einer Turnhalle diverse Mettwürstchen-Stücke sowie Rasierklingen gefunden. Sie vermuten, dass ein Hundegegner in der Nachbarschaft aktiv ist.

Die Besitzerin einer kleinen Bulldogge, die aus Angst an dieser Stelle nicht namentlich genannt werden möchte, traute am späten Montagabend ihren Augen nicht. Im schwachen Licht der Sommerdämmerung und im Schein der Straßenlampen erkannte s