Der Meppener Ansgar Deters (links) und seine Begleitung Reinhold Krull während der Sendung "United Voices - Das größte Fanduell der Welt" bei Sat1.

Quelle: Sat1 Mediathek / Screenshot: Deters

Meppen. Der Meppener Ansgar Deters war zu Gast in der TV-Show "United Voices - 80er vs. 90er" bei Sat1. Der musikverrückte Emsländer trat dabei als Fan von "Markus" an. Es waren zwei verrückte Tage in Köln, wie Deters berichtet.

Die Aufzeichnung der Sendung fand bereits vor der Corona-Pandemie, genauer gesagt im Oktober 2019, in den Fernsehstudios in Köln statt. Sänger Markus hatte Ansgar Deters angerufen, ob er Lust hätte, als Zuschauer dabei zu sein und dami