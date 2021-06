Auto gerät in Meppen in Vollbrand - 19-Jähriger verletzt

Bei dem Pkw-Brand in Meppen wurde eine Person verletzt.

Feuerwehr Meppen / Sven Lammers

Meppen. Am frühen Dienstagmorgen ist in Meppen ein Auto aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Bei dem Unfall wurde ein 19-Jähriger schwer verletzt.

Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Unfall gegen 5.30 Uhr auf der Süd-Nord-Straße in der Nähe der Weststraße. Einer Mitteilung zufolge war ein 19-jähriger Fahranfänger aus Börger mit einem Audi 80 in Richtung Rühlerfeld unterwegs. In