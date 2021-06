Wegen sexuellen Missbrauchs muss ein Meppener acht Jahre und drei Monate ins Gefängnis.

David Ebener/dpa

Osnabrück/Meppen. Nach einem längeren Instanzenweg ist das Verfahren gegen einen 33-jährigen Mann aus Meppen wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs seiner minderjährigen Nichte jetzt zum Abschluss gekommen. Er muss acht Jahre und drei Monate ins Gefängnis.

Das erste Urteil in dieser Sache erging am 1. September 2020 vor der 3. Großen Strafkammer des Landgerichts Osnabrück. Sie hatte für den ersten Tatkomplex auf sieben Jahre und für den zweiten Tatkomplex auf drei Jahre, insgesamt also auf ei