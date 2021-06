Großeinsatz für 60 Feuerwehrleute: Brand in Wertstoffhalle in Meppen

Großeinsatz der Feuerwehren in Meppen-Nödike: Dort brennen Wertstoffe in einer Lagerhalle eines Entsorgungsunternehmens an der Dieselstraße.

Carola Alge

Meppen. Großeinsatz der Feuerwehren in Meppen-Nödike: Dort brennen Wertstoffe in einer Lagerhalle eines Entsorgungsunternehmens an der Dieselstraße.

Die Einsatzmeldung erreichte die Freiwillige Feuerwehr am Sonntagmittag. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Sven Lammers brennen dort einer Lagerhalle Wertstoffe, die gewöhnlich für Industrieöfen genutzt würden. "Man kann sich vor