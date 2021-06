Derzeit wird das Areal an der Jahnstraße im Norden Meppens als Ausweich-Parkplatz bei Großveranstaltungen in der Hänsch-Arena genutzt. Die Zufahrtswege sind größtenteils gepflastert.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen . Hinter verschlossenen Türen hat die Stadt Meppen im Verwaltungsausschuss den Bau einer Hundefreilaufwiese beschlossen. Dabei will der SV Meppen genau auf diesem Areal sein Jugendleistungszentrum erweitern.

Analyse: Das Ganze basiert auf einem Antrag der SPD-Stadtratsfraktion. So geht SPD-Ratsfrau Stefanie Koch davon aus, dass diese eingezäunte Freifläche in unmittelbarer Nachbarschaft zum Trainingsgelände des Jugendleistungszentrum Emsland an