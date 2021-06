In einigen Kreißsälen im Emsland gab es im März dieses Jahres so viele Geburten wie seit 20 Jahren nicht. "Allzeit-Rekordwerte" wurden allerdings nicht erreicht. (Symbolfoto)

Imago Images / stock&people

Meppen. Im März gab es im Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen so viele Geburten wie noch nie in diesem Monat. Ein Grund könnte die Corona-Pandemie 2020 sein. In den anderen Kliniken blieb es in den Kreißsälen ruhiger.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es im März 2021 bundesweit so viele Geburten wie seit 20 Jahren nicht. Fast 66.000 Neugeborene wurden in dem Monat bei den Standesämtern registriert, etwa 5900 oder zehn Prozent mehr