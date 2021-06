Störung im Mobilfunk-Netz von Vodafone in Meppen behoben

Der Mobilfunkanbieter Vodafone hat auf Anfrage bestätigt, dass derzeit ein Mobilfunkmast in Meppen Probleme bereitet. (Symbolfoto)

Peter Kneffel/dpa

Meppen. Seit Sonntag mussten Mobilfunk-Kunden von Vodafone in Meppen mit Einschränkungen leben. Nun ist die Störung behoben worden.

Nach Angaben einer Sprecherin des Mobilfunkanbieters war an dem Mast am Sonntagmorgen, 21. Juni 2021, gegen 7.30 Uhr eine Richtfunkantenne ausgefallen, dadurch kam es für etwa 230 Mobilfunkkunden in der Umgebung des Mastes zu Eins