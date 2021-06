Strom umweltschonend zu erzeugen, beispielsweise durch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, ist eine Möglichkeit, etwas für den Klimaschutz zu tun. (Symbolfoto)

Arno Burgi/dpa

Meppen. In der Nähe des Emsbades und in Schwefingen will die Stadt zahlreiche neue Bäume pflanzen, Straßenlampen werden auf LED umgerüstet. Es bleiben aber noch viele Aufgaben in Sachen Naturschutz. Ein Kommentar.

Es ist richtig und auch wichtig, dass Bürgermeister Helmut Knurbein die Erfolge beim Klima- und Umweltschutz, die es in den vergangenen Monaten und Jahren gab, öffentlich benennt. Darauf darf die Stadt auch stolz sein. Viele Tonnen kli